В Одессе прошла сессия облсовета, что решали

В Одессе 2 декабря прошло пленарное заседание шестнадцатой сессии областного совета.

В повестке дня было более 20 вопросов, в том числе отчёт председателя областного совета Григория Диденко о проделанной за год работе, — говорится на странице облсовета в Facebook.

«Во время военного положения особое внимание было уделено обеспечению территориальной обороны, созданию надлежащих условий в сфере гражданской защиты, а также неотложной помощи пострадавшему населению, – сказал в своём отчёте Григорий Диденко. — В то же время мы продолжаем работать над обеспечением всем необходимым образовательных и здравоохранительных учреждений, поддерживаем работу агропромышленного комплекса. Обеспечена постоянная работа всех ключевых сфер жизнедеятельности области».

Во время заседания депутаты поддержали решение об изменении границ (расширения) территории заповедного урочища местного значения «Днестровские плавни», что позволит реализовать проект строительства линии 330 кВ «Новоодесская — Арциз».

Был поддержан проект решения о наличии обстоятельств непреодолимой силы на территории Одесской области и утверждении перечня субъектов хозяйствования, пострадавших в результате таких обстоятельств. Речь идёт о признании форс-мажорных обстоятельств и пострадавших в 2022 году для поддержки аграриев.

В работе сессии принял участие начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Как сообщает пресс-служба ООВА, руководитель области проинформировал депутатов о военно-политической ситуации вокруг нашей страны и одесского региона в частности, рассказал об основных направлениях современной деятельности военной администрации и планах в ближайшей перспективе.

«По всей стране развёрнуты «Пункты несокрушимости», которые позволят населению обеспечить минимальные потребности для выживания в таких сложных условиях. В нашей области уже сейчас функционируют более 400 «Пунктов несокрушимости», организованных на базе коммунальных предприятий, ГСЧС, Национальной полиции и коммерческих структур. И эта работа продолжается. Мы благодарны всем, кто приобщается к этой работе и помогает организовывать и обеспечивать функционирование таких пунктов», — сказал Максим Марченко.

Начальник ООВА подчеркнул, что несмотря на политическое, информационное и силовое давление противника, наша экономика продолжает работать.

«Благодаря продолжению работы «Зерновой инициативы» ООН и морских портов Большой Одессы, в настоящее время обеспечен экспорт почти 13 млн. тонн агропродукции, ещё около 7 млн. тонн вывезено через порты реки Дунай. И хотя в Одесской области задействовано около 70% бизнеса, мы отмечаем рост доходной части бюджета области на 17,1%, что позволяет обеспечить в полном объёме все защищённые расходы. Неплохой результат своей деятельности демонстрируют и аграрии нашей области, что позволило Одесской области занять ІІ место по сбору зерновых среди всех регионов страны», — добавил Максим Марченко.

Также региональные власти продолжают восстанавливать повреждённые страной-террористом жилые дома и объекты социального значения, оказывают необходимую помощь нашим военным, медицинские учреждения региона лечат раненых, социальные службы принимают и размещают людей из областей, где в настоящее время ведутся боевые действия.

«Одесщина подставила своё дружеское плечо недавно освобождённой от оккупации Херсонской области. Мы помогаем финансово, материалами, едой, водой и всем другим необходимым: выделяем расчёты ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи, специалистов ДТЭК Укрэнерго для восстановления электроснабжения в Херсонской области, помогаем обеспечить укрытие восстановленных критических энергетических объектов», — добавил начальник ОВА.

Несмотря на трудности военного времени, в областной администрации думают и о будущем нашего региона.

Максим Марченко обратил внимание депутатов облсовета на то, что сейчас мы боремся за право Украины провести в Одессе Всемирную выставку «Экспо-2030», которая должна стать мощным импульсом для развития не только нашей области, но и страны в целом.

Подытоживая своё выступление на сессии, Марченко заверил народных избранников, что, несмотря на потуги противника, оказывающего всестороннее давление на наше государство, Украина обязательно выстоит и одержит Победу, а Одесщина сыграет важнейшую роль в этой борьбе.

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