40 млн тонн грузов вышло за 7 месяцев из одесских портов

С начала работы в августе 2023 года временного морского коридора, который обеспечивает Украина через порты Одесса, Южный и Черноморск, было экспортировано 40 млн тонн грузов, в том числе 26 млн тонн зерна.

Об этом информирует в Facebook Минвосстановления.

«За семь месяцев работы этот логистический путь превысил объёмы грузоперевозок Зерновой инициативы и достиг показателей экспорта в 2021 году из портов Большой Одессы – почти 40 млн тонн», — говорится в сообщении.

Кроме того, в первом квартале 2024 года порты Дунайского кластера обработали более 5,6 млн. тонн грузов, в том числе 4 млн. тонн на экспорт.

«Несмотря на все вызовы, мы чувствуем поддержку Правительства США и американского частного сектора. Недавно мы объявили о поддержке Экспортно-импортного банка США. Речь идёт о финансировании закупки около 40 дизель-локомотивов для «Укрзализныци». Это критически важно для нашего экспорта. Работаем над тем , чтобы украинский экспорт попадал на глобальные рынки, а Украина не просто сохраняла, но и создавала новые рабочие места. Всё это ключевые компоненты нашей экономической устойчивости в условиях нарастающей российской военной агрессии», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года рекордные 195,7 тысячи тонн на одном судне — CAPTAIN LEONIDAS — экспортировали из порта «Южный».

Фото: Минвосстановления/Facebook

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