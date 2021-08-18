Ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne вошёл 18 августа в Чёрное море.

Об этом сообщил турецкий Твиттер-аккаунт Yörük Işık, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

Отмечается, что Luigi Durand de la Penne (D 560) прошёл через Босфор в направлении Чёрного моря в 4:00 утра 18 августа.

Руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко подтвердил в Facebook эту информацию.

«Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18.08.2021 в Чёрное море вошёл ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne (D 560). Он прервал натовские «каникулы», в течение которых с 27.07.2021 в Чёрном море не было кораблей нечерноморских стран НАТО», — говорится в публикации.

Кстати. Эскадренные миноносцы типа Luigi Durand de la Penne — серия эскадренных миноносцев с управляемым ракетным вооружением ВМС Италии 1980-х годов. Это многоцелевые корабли, которые способны действовать как самостоятельно, так и в составе различных соединений, прежде всего в составе авианесущего во главе с авианосцем Giuseppe Garibaldi (C 551). Они могут вести борьбу с подводными лодками и надводными кораблями, средствами воздушного нападения, а также предоставлять огневую поддержку десанту.

Как сообщала Одесса News, итальянский фрегат Virginio Fasan в июле принимал участие в международных учениях Си Бриз-2021.

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