Си Бриз-2021: Какие и чьи корабли у берегов Одессы

10 июля завершаются международные военно-морские учения Си Бриз-2-21, в которых принимают участие 31 государство и около 35 кораблей, катеров и судов, из которых 24 украинских.

Укринформ опубликовал инфографику с техническими характеристиками кораблей и военного оснащения на них из США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Италии, Нидерландов, Румынии, Турции, принимающих участие в учениях и находящихся в эти дни у берегов Одессы.

Как сообщала Одесса News, 4 июля во время своего рабочего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский посетил катер «Славянск» и американский эсминец «Росс», принимающих участие в международных военно-морских учениях «Си Бриз–2021».

Фото: Одесса News/Александр Александров

Инфографика: Укринформ

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