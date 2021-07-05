Зеленский в Одессе побывал на украинском катере «Славянск» и эсминце США «Росс»

4 июля во время своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил катер «Славянск» и американский эсминец «Росс», принимающие участие в международных военно-морских учениях «Си Бриз – 2021».

По сообщению пресс-службы Офиса Президента, Владимир Зеленский поднялся на борт патрульного катера «Славянск» и во время перехода судна к следующему причалу Глава государства наблюдал демонстрационный пролёт воздушной колонны с участием вертолётов Ми-1 и Ми-8, самолётов Ан-26 и Су-25 Вооружённых Сил Украины, а также конвертопланов Bell V-22 Osprey морской пехоты США.

Вместе с Зеленским на борт поднялись Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Секретарь СНБО Алексей Данилов, Министр обороны Андрей Таран.

Кроме того, на борту катера Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших моряков. Судно легло в дрейф, и на воду был спущен венок. Трубач выполнил сигнал «Почёт», состоялся салют тремя залпами холостыми патронами из стрелкового оружия.

Затем Глава государства посетил эсминец «Росс» ВМС США, где его ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

Владимир Зеленский пообщался с командующим 6-м флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Президент Украины назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США, и поздравил американский народ с этим чрезвычайно важным праздником.

«Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», – отметил Зеленский.

Президент убеждён, что самые масштабные за всю историю учения «Си Бриз» в этом году являются сигналом того, что Украина не остаётся наедине с российской агрессией.

В свою очередь, вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных – большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.

Он подчеркнул, что в ходе учений «Си Бриз – 2021» отрабатывается много элементов для достижения взаимосовместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины в Одессе принял участие в торжествах, посвящённых Дню ВМС ВСУ.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod