Ударим велопробегом по дождю: как в Одессе УПЦ организовала велосипедистов

В воскресенье, 4 июля в Одессе состоялся традиционный велопробег «VELO-FAMILY», организованный молодёжным отделом Одесской епархии УПЦ.
Как передаёт корреспондент Одесса News, проведение велопробега благословил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и приурочили это спортивное мероприятие ко дню памяти святых Петра и Февронии.
Велосипедисты взяли старт одновременно двумя колоннами. Первая сформировалась у храма иконы Божьей Матери «Споручница грешных» на улице Семёна Палия, а вторая — у Храма Святителя Спиридона Тримифунтского на улице Академика Королёва. Обе колонны, по замыслу организаторов, должны были прибыть к Спасо-Преображенскому Кафедральному собору, а затем — единой колонной двинуть к Парку Победы — на «Молодёжные посиделки».
В программе «посиделок» были живая музыка, мастер-классы, конкурсы для все семьи. Им, как и, в целом, автопробегу, не помешала дождливая погода.
Безопасность участников велопробега помогали обеспечивать патрульная полиция и общественная организация «СЭМПО» (Служба экстренной мотопомощи Одессы).
Как передаёт наш корреспондент, организаторы пригласили всех участников праздника 8 июля в Спасо-Преображенский кафедральный собор на молебен перед мощами святых Петра и Февронии.
Одесса News сообщала о проведении 8 июля Крестного хода в Свято-Покровский скит с. Мариновка.
Фото и видео: Александр Александров/Одесса News
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