Велоспорту все возрасты и фигуры покорны (фоторепортаж с одесского «Велодня»)

В воскресенье, 18 июля, в Одессе, у памятника Дюку де Ришелье, стартовал спортивный «Велодень».

Как передаёт корреспондент Одесса News, участники велопробега проехали улицами Одессы почти 26 км с двумя пит-стопами.





За порядком следила патрульная полиция Одессы.



Как передаёт наш фотокор, для участия в одесском «Велодне» прибыла команда из 7 человек из Николаева.





Финишировала колонна на пляже «Ланжерон» — возле центра каякинга, где участников ждала развлекательная программа, розыгрыш заплывов на закат солнца, фуд-корт и конкурсная программа от Музея интересной науки.

Одесса News информировала о состоявшемся 4 июля в Одессе традиционном велопробеге «VELO-FAMILY», организованном Одесской епархией УПЦ.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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