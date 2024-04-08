Одесский зоопарк приглашает посмотреть на родившегося детёныша зелёных обезьян

В Одесском зоопарке пополнение — в семье зелёных обезьян родились дети. Малыш родился месяц назад, но мать его прятала от окружающих.

Но сейчас уже можно наблюдать за малышом и его родственниками.

В зоопарке говорят, что зелёные обезьяны рожают только одного детеныша. Обычно оно покрыто шерстью, а его глаза открыты. Сразу после того, как мать почистит новорожденного, он крепко хватается за шерсть на её животе. Первые недели мать неустанно заботится о детёныше: чистит его шерсть, вылизывает и регулярно поит. Когда оно уходит слишком далеко или пытается ускользнуть, мать притягивает его за хвост. Детёныш живёт с матерью около года. К тому моменту, когда перейдёт на натуральную еду.

Приходите в Одесский зоопарк посмотреть на нынешних малышей.

Фото: Одесский зоопарк

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