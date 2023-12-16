В канун Рождества со сцены Одесского оперного театра зазвучит органная музыка

Величественная органная музыка и совершенный вокал снова зазвучат в концерте органной музыки, который состоится 24 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

В концертной программе «Праздничная фантазия» участвуют приглашённая органистка, лауреат международных конкурсов Ольга Ефремова и ведущие солисты Одесской оперы: заслуженная артистка Украины Татьяна Спасская, Анна Литвинова, Илья Маркив.

В программе будут звучать произведения западно-европейских и украинских классиков: И.С. Баха, А. Вивальди, Л. Вьерна, О.Мессиана, М. Лысенко, А. Кос-Анатольского.

Длительность концерта 2 часа.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy