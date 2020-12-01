Одесский русский театр поставил необычную пьесу о Мужчине, Женщине и Щенке Бульке

5 декабря в Русском театре Одессы драматический спектакль «Собака» — непростая и необычная пьеса Валентина Красногорова.

Всего три действующих лица и при этом – невероятно глубокое смысловое наполнение. Драматическая постановка многократно ставилась на сценах мировых театров и завоевала широкое признание публики.

Постановка С@BA.KA: в поисках человеческой доброты.

Герои пьесы – Мужчина, Женщина и Щенок Булька. Мужчина приводит собаку в приёмник животных, чтобы… избавиться от 4-хлапого друга. Да, такова жизнь: нужно делать выбор между работой и питомцем. График не позволяет мужчине заниматься щенком. И единственный выход для него – оставить собаку в приёмнике. Но ведь щенка там усыпят…

Отдельная эмоциональная линия в спектакле – взаимоотношения Мужчины и Женщины. Он олицетворяет собой человека на распутье, чья добрая душа не может спокойно смириться с трудным решением. Она – жёсткая, неприветливая… несчастная?

Это спектакль о судьбоносных встречах и непростых человеческих отношениях. Постановка заставляет многое в своей жизни переоценить и задуматься: а так ли хорошо мы знаем сами себя?

Цена билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам. Спектакль никого не оставит равнодушным.