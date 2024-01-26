Куда пойти в Одессе на выходных 27-28 января

27-28 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

27 января спектакль для взрослых «Кадиш. Памяти жертв Холокоста» покажет Одесский театр кукол. Он расскажет об одной из огромнейших трагедий ХХ века в образной художественно-театральной форме. Действие происходит в годы Второй мировой войны. Главное место действия — концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбы, пели колыбельные и рассказывали сказки… Приходите к 17:00. Вход свободный. Адрес: ул. Пастера, 15.

27 января харьковская рок-группа «Село и люди» выступит в Одесской областной филармонии. Основная идея, сплотившая вокруг себя четырёх серьезных мужчин – это стёб. Репертуар – кавер-версии англоязычных хитов. В арсенале группы более 30 композиций, среди которых как рок-хиты, так и известные поп-мелодии. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Бунина, 15. Стоимость билетов от 190 гривен.

27 и 28 января Одесская опера приглашает на «Болеро» Мориса Равеля и танго-спектакль «Танго пламени и льда». Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

28 января КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта. Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться по телефонам : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54. Начало в 12 часов. Вход свободный. Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

28 января в Одесской Евангельской реформатской пресвитерианской церкви концерт «Моя прерасная леди и Призрак оперы…». Вас ждёт увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении: Фредерик Лоу, «Моя прекрасная леди»; Леонард Бернстайн, «Вестсайдская история»; Эндрю Ллойд Уэббер; «Кошки»; «Иисус Христос суперзвезда»; «Призрак оперы». Стоимость билетов от 240 гривен. Приходите к 16 часам по адресу: ул. Пастера, 62.

До 5 февраля арт-проект «Будь ласка, звільніть пташок!», созданный в поддержку гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах, будет открыт в Одесском историко- краеведческом музее.

До 4 февраля в Одесском национальном художественном музее фотовыставка украинских фотографов «Смелые нести свет». На представленных снимках запечатлено, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать, помогая друг другу во время массовых отключений света.

До 5 февраля ретроспективу ивано-франковского женского видео-арта «Приходят и отходят» открыл Одесский национальный художественный музей. Каждую работу на специальном устройстве можно неспешно рассмотреть от начала и до конца. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а.

До 5 февраля персональная выставка «МоЯ метафора» Павла Бреттера будет открыта в универсальном читальном зале Централизованной библиотечной системы для детей Одессы. Скульптор Павел Бреттер учился в Одесском художественном училище имени М.Б. Грекова и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев). Адрес: ул. Екатерининская, 67.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Уютных, мирных выходных!

Фото: Одесса News, Владимир Андреев

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