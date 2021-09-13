В одесском парке им.Горького прошла уютная семейная осенняя ярмарка

В воскресенье, 12 сентября, в парке санатория имени Горького, на Фонтанской дороге в Одессе прошла уютная семейная ярмарка.

Ярмарочным воздухом подышал корреспондент Одесса News.

Гостей мероприятия ждали угощения и развлечения, мастер-классы для детей и взрослых, вкусный фудкорт с блюдами от шефа. По рассказам нашего фотокора, на ярмарке можно было отведать супчик из телятины с красной фасолью, паэлью с морепродуктами, вертуту с тыквой и много других вкусностей, а также приобрести сувениры.

Стоило, это, всё правда, не дёшево. За тарелочку супа надо было выложить сотню гривен, за порцию паэльи — 250, творожной запеканки — 50 гривен.

Всё действо проходило вокруг одного из корпусов санатория, где недавно открылся Центр здоровья, который, собственно, и стал организатором ярмарки.

Как рассказали нашему фотокору представители центра, здесь можно получить такие процедуры, как массаж, гидромассаж. Применяется ударно-волновая терапия, назначаемая для лечения и профилактики заболеваний суставов костей. Можно также поплавать в бассейне, осуществляется реабилитация постковидная, после беременности, реабилитация ветеранов АТО. «У нас есть грязи с озера Сиваш, которые очень эффективны для лечения суставов ног», — похвастались сотрудники центра здоровья.

Также на ярмарке была запланирована интересная музыкальная программа. А надышавшись ярмарочным духом, многие посетители погуляли по тенистым аллеям парка, посмотрели, чем живёт парк сегодня.

Как сообщала Одесса News, с 12 по 19 сентября в Одессе проходит VII Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы».

Фото: Александр Александров/Одесса News

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