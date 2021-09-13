Самая титулованная одесская теннисистка отметила свой День рождения

Самой титулованной теннисистке в истории Украины — одесситке Элине Свитолиной — исполнилось 27 лет.

Об этом сообщает XSPORT, ссылаясь на Instagram спортсменки.

«За свою карьеру украинка выиграла Итоговый турнир, дважды побывала в полуфинале турниров серии Большого шлема, а также являлась третьей ракеткой мира. Помимо этого, Свитолина – единственная украинка, которая сумела завоевать медаль Олимпийски игр«, — говорится в сообщении.

Элину трогательно поздравил её муж — французский теннисист Гаэль Монфис:

«С днём рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу. Ты – звёзды в моём небе. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе. Ты – любовь всей моей жизни», — написал Монфис.

Одесса News присоединяется к поздравлениям и желает новых спортивных достижений и бесконфликтных дней семейной жизни.

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