Свитолина ликует: её соперница отказалась от борьбы

Первая «ракетка» Украины и №8 мира, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина получила право выступать в финале Итогового турнира WTA-2019 в Шэньчжэне (Китай) с призовым фондом 14 млн долларов.

Как сообщает XSport, в субботу, 2 ноября, в 1/2 финала соперница Элины швейцарка Белинда Бенчич (7) в третьем сете из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. Счёт на табло был 5:7, 6:3, 4:1 в пользу одесситки.

Элина так прокомментировала свою победу над швейцаркой:

«Никогда не хочется заканчивать матч таким образом. Это тяжело наблюдать, когда соперница снимается из-за травмы. Думаю, что для Белинды это был тяжёлый момент. Это конец сезона, один из самых крупных турниров и ты, конечно же, хочешь сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что она сможет восстановиться и быть в форме к следующему сезону. По поводу моего выхода в финал, то до старта соревнований я ожидала, что здесь будут очень трудные матчи. Это последний турнир сезона и завтра у меня будет последний матч в сезоне. Это будет тяжёлый поединок, но я оставлю все силы на корте, чтобы вновь поднять над головой этот трофей чемпионки».

Ранее Свитолина с тремя победами стала первой в Фиолетовой группе WTA Finals-2019, не отдав соперницам ни одного сета. Элина обыграла чешку Кародину Плишкову (2) — 7:6 (14:12), 6:4, румынку Симону Халеп (5) — 7:5, 6:3 и американку Софию Кенин (12).

Поединок за титул пройдёт сегодня, 3 ноября.

Как сообщала Одесса News, в прошлом сезоне итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, была Элина Свитолина. Она тогда выиграла все пять матчей — у чешек Петры Квитовой, Плишковой и датчанки Каролин Возняцки (в группе), у Кики Бертенс из Нидерландов (в полуфинале) и американки Слоун Стивенс (в финале).