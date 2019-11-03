В Одессе собрались люди против демонтажа барельефа Жукова

Мирная акция «Реквием по Жукову» состоялась вечером в субботу в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87.

Как сообщает ТАЙМЕР, люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа Жукова, что произошло с ведома Министерства обороны Украины средь бела дня руками «организации «Національний спротив».

Акция прошла спокойно, хотя на ней присутствовали возмутитель спокойствия, организатор и вдохновитель многих протестных акций в Одессе, активист Евромайдана из Кировограда Демьян Ганул, который вёл стрим–трансляцию, а также другие уличные активисты.

«Спустя час после начала акции, дождавшись, пока все её участники разойдутся, Ганул и компания разбросали все принесённые одесситами цветы и лампадки и сожгли их», — говорится в сообщении.

Общественный порядок обеспечивали представители полиции.

Организовал акцию депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов. На своей странице в Facebook он написал:

«Сегодня проглотим Жукова — завтра Екатерина? Дюк? Звезда героя на ж/д вокзале? Крылья Победы на 10 апреля? Ежегодно 9-го мая на Аллею Славы приходят десятки, если не сотни, тысяч одесситов, отдать дань уважения тем, кто жизни не жалея выборол в далеком 45-м для будущих поколений, для нас, победу над нацистами! Маршал Георгий Константинович Жуков, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. После войны работал начальником Одесского военного округа и боролся с послевоенной шантрапой и бандитизмом. Бытует мнение, что без Жукова не было бы победы… Позавчера был снесён барельеф Жукова со здания, в котором он когда–то работал на втором этаже в должности начальника военного округа. Жуков — это наша история! Мы должны её почитать и защищать круглогодично, а не только в День победы!»

Отмечается, что вместо барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим военным в Донбассе. Об этом пресс-офицер военкомата Анастасия Ильяш сообщила «Радио Свобода».

«На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек», — отметила Ильяш, добавив, что проект доски уже есть и его согласовывают.

Как сообщала Одесса News. городской голова Одессы Геннадий Труханов прокомментировал демонтаж 31 октября памятного знака советскому маршалу Георгию Жукову со здания облвоенкомата, который выполнили представители общественной организации с разрешения военных, назвав такие действия «плевком в лицо одесситов».