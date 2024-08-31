Где эта улица: что для Одессы имя Йозефа Прибика 

«Над оркестром грузно поднимается старый, согбенный, мертвенно-лысый человек во фраке. Прибик! Его фамилия – Прибик. Он стучит тонкой палочкой по пульту. Этот стук – тоже «прибик, прибик». Анархия оркестра умолкает. Диктатор подавил беспорядки звуков».

Это строки из рассказа одесского писателя Валентина Катаева, которые метко характеризуют известного одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика.

У него было европейское образование: окончил пражскую органную школу и консерваторию. Но свою судьбу связал с Одессой, посвятил дирижёрству в одесской опере 43 года (1894—1937 гг.). А с 1919 года работал преподавателем Одесской консерватории.

В репертуаре Иосифа Прибика не только популярные произведения, он знакомил одесситов с редко исполнявшимися в то время операми. Как композитор, Прибик также оставил после себя наследие — одноактные оперы, балетные сюиты, обработки народных песен для оркестра и т.д.

Одесситы любили маэстро, называли его «музыкальной совестью города».

В 1934 году он даже стал депутатом Одесского городского совета.

Иосиф Прибик умер в Одессе в возрасте 82 лет — 20 октября 1937 года, будучи народным артистом Украины. Похоронен на 2-м Христианском кладбище.

На фасаде дома №6 в переулке Футуристов (ранее пер. Маяковского), где он жил, установлена ​​мемориальная доска.

А с недавних пор в честь Прибика переименована Минская улица в Хаджибейском районе города.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, а также площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима.

Фото из открытых источников

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