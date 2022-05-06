Путин принёс извинения Израилю за высказывания Лаврова

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг, 5 мая, принёс извинения премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за скандальное заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «еврейской крови Гитлера».

Об этом проинформировали в канцелярии израильского премьера, сообщает Укринформ со ссылкой на The Times of Israel.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за комментарии Лаврова и поблагодарил его за разъяснение взгляда президента на еврейский народ и память о Холокосте», — сообщили в офисе Беннета.

В то же время в Кремле заявили, что Путин говорил с Беннеттом об «исторической памяти, Холокосте и ситуации в Украине, не упоминая об извинениях», говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел России Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что Гитлер имел еврейскую кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль выразил возмущение таким заявлением.

После этого посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны, требуя извинений за слова Лаврова.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил такие заявления Лаврова как переложение вины за преступления нацистов на еврейский народ и выразил любопытство, останется ли после этого посол Израиля в Москве.

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