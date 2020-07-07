Представителям партии Шария удалось в Одессе взять анализ мочи у Зеленского

Лидер партии Шария, блогер Анатолий Шарий признался, что действительно инициировал во время визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского операцию по добыче испражнений Главы государства из туалета одесского ресторана.

Он выпустил видео, в котором рассказал подробности «унитазной» спецоперации в Одессе.



Блогер утверждает, что его сторонники действовали без ведома администрации ресторана «Рыба», в котором обедал Зеленский, а проникнув в туалет, намеренно испортили слив.

«Мы вывели из строя унитаз. Один человек следил, куда будет идти президент. Второй человек следил за самой кабинкой. Туда заходили люди, выходили, у них не получалось смыть… Нашему человеку периодически приходилось туда проникать, чтобы аккуратно смыть то, что там оставили другие люди. Не из приятных задач. Потом, когда туда направился Владимир Александрович, там уже было очень чисто, — рассказывает Шарий. – Владимир Александрович сделал там грязно. Смыть не получилось, и он ушёл. А дальше было дело техники — собрать этот материал».

Анализ испражнений Шарию понадобился, чтобы узнать, употребляет ли Зеленский наркотики. После забора биоматериал отправили в две лаборатории — украинскую и немецкую.

Шарий объяснил, что затеял всю эту «спецоперацию» в отместку за организованную против него кампанию со стороны Офиса президента.

«Они сражаются тупо, как умеют, а я парирую – умно, как умею», — заявил лидер «Партии Шария».

Кстати. Анализ биоматериала, отобранный «методом Шария», вряд ли даст достоверный результат, поскольку образцы мочи не должны быть загрязнены посторонними включениями, а посуда для сбора образцов должна быть без следов чистящих и дезинфицирующих средств или воды.