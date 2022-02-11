Оказывается, Украина не просила Грузию о передаче Саакашвили

Киев не обращался к Тбилиси с просьбой или требованием передать задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ныне является украинским гражданином, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал 10 февраля в эфире грузинского телеканала PalitraNews, перевод приводит Interpressnews.

«Саакашвили – головная боль для украинцев, разумеется, меньшая, поскольку там у него нет стольких ресурсов. Это тут он вождь оппозиции, а там – нет, но вс-таки и для них он головная боль. Исходя из этого, никакого интереса со стороны Украины и не видно, чтобы они просили нас передать им Саакашвили», – заявил Кобахидзе.

По мнению политика, после того, как Саакашвили был заключён в тюрьму, в Грузии стало гораздо спокойнее, «снизилась степень поляризации».

Он также заявил, что после приезда Саакашвили в Грузию «правоохранительные структуры оказались на должной высоте, исполнили закон и Саакашвили попал туда, куда и должен был попасть».

Как сообщала Одесса News, в 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. После ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день он был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению Михаила Саакашвили. «Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров, и на уровне премьеров — мы все будем этим заниматься», − заявил он.

19 ноября группа медицинских экспертов заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – «для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации». 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, ещё больше подорвало его здоровье.

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