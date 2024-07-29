Зеленский посетил передовой командный пункт и поздравил воинов Сил спецопераций

29 июля в День Сил специальных операций Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт ССО на Харьковском направлении близ Волчанска, поздравил воинов с праздником и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что бойцы ССО воюют на самых горячих участках фронта – успешно проводят спецоперации и выполняют задачи.

«Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сёл, начиная от защиты Донецкого аэропорта в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция в Харьковской области. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, он наверняка один из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим», – сказал Глава государства.

Президент отметил воинов государственными наградами, в том числе двух Героев Украины, а 142-му учебно-тренировочному центру ССО присвоил почётное наименование «имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко».

Отмечается, что Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака о стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задачах.

Бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трёх основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Также обсудили дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретённого с 2014 года.

Одесса News информировала, что 15 июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, введя в него Александра Трепака — командующего Сил специальных операций Вооружённых Сил Украины.

Фото: сайт Президента Украины

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