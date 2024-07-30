Откуда вонь в одесском воздухе

Жители некоторых районов Одесской области в последние дни чувствуют неприятный запах в воздухе.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, «с целью оперативного реагирования 27 июля 2024 года специалистами Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины был осуществлён отбор проб атмосферного воздуха в трёх определенных точках и в поверхностных водоёмах.

Службой экологического контроля Коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета превышение норм предельно допустимых концентраций не обнаружено 25 июля в атмосферном воздухе по маршруту: 5-я ст. Большого Фонтана, Автовокзал, ул. Мечникова/ул. Старопортофранковская, ул. Краснослободская/ул. Воробьёва. Здесь измерения проводились по таким компонентам: оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак, суммарные углеводороды, озон, диоксид серы.

Лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха 28 июля на территории жилой застройки г. Одесса в определённых трёх контрольных точках: проспект Небесной Сотни/ ул. Инглези, ул. Малиновского, 61 и улица Преображенская также показали — превышения показателей по диоксиду серы, диоксиду азота, сероводороду, окиси углерода, пыли, сажи, аммиака нет.

Однако смрад в воздухе продолжает ощущаться.

29 июля последние измерения состояния атмосферного воздуха в двух точках контроля города Одесса, а именно: Объездная дорога (санаторий Куяльник) с 08:10-08:30 и Шкодовая гора с 08:40 – 09:00 показали отсутствие превышений норм предельно допустимых концентраций.

«В настоящее время исследования продолжаются. Если вы чувствуете неприятный запах, специалисты рекомендуют закрыть окна и двери, воздержаться от пребывания на открытом воздухе. Ситуация остаётся на контроле», — говорится в сообщении.

И без этого совета одесситам приходилось закрывать окна из-за невозможного запаха.

Известный одесский эколог, глава общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский считает, что такой атмосферный воздух — «не уникальная ситуация, вонь наблюдается уже несколько недель, сейчас она стала сильнее. Господствующее направление ветра в последние дни в сторону моря, то есть причина действительно может быть в Хаджибейском лимане. Кроме того, этот запах может исходить от станции биоочистки «Северная» – она также расположена в той стороне. Нельзя исключать и поднявшийся из глубины Чёрного моря сероводород. Необходим тщательный мониторинг, чтобы установить подлинные причины явления».

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