В Хаджибейском лимане продолжается массовый мор рыбы

В Хаджибейском лимане (Одесская область) вновь зафиксирован массовый мор рыбы.

Об этом сообщил руководитель одесской общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

«На участке побережья Хаджибейского лимана напротив посёлка Нати наблюдается массовый мор рыбы. Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавают кверху брюхом», — отметил Балинский.

По словам председателя общественной организации, наиболее вероятная причина замора — цветение цианобактерий в водоёме вследствие чрезмерной эвтрофикации (чрезмерного насыщения водоёмов биогенными элементами вследствие загрязнения сточными водами или внесения удобрений, — ред.).

Балинский предполагает, что основным источником эвтрофикации Хаджибейского лимана являются недоочищенные стоки предприятий водоснабжения и водоотведения стоков. В данном случае, подчёркивает Балинский главный виновник загоязнения — стоки Станции биологической очистки «Северная», находящаяся на балансе частного предприятия «Инфоксводоканал».

Как сообщала Одесса News, в июне в Хаджибейском лимане наблюдалась массовая гибель креветок и рыбы.

Фото: Facebook/Владислав Балинский

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