Кому в Одессе надо запастись водой к 8 октября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по установке задвижек диаметром 300 мм на сетях водопровода по ул. М.Демченко угол ул Ак. Вильямса и ул. Ак. Вавилова угол ул. Ак. Вильямса 8 октября будет прекращено водоснабжение некоторым потребителям.

Воды в этот день не будет с 09:00 до 17:30 на улицах:

ул. Рыбачья

ул. Ак. Вавилова,

ул. Ак. Вильямса, 33-59.

Телефоны для справок: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05, 066-905-55-05.