В Одессе прошёл Форум по правам нацменьшинств

Серия дискуссионных панелей, посвящённых теме обеспечения прав и свобод национальных меньшинств в Украине в рамках Форума нацменьшинств, состоялась в Одессе, а также в Киеве и Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Во время дискуссионных панелей обсуждались вопросы правовых аспектов и норм международного права в контексте защиты прав нацменьшинств, удовлетворении их национально-культурных потребностей, самореализации.

Отмечается, что представители экспертной среды предоставили обстоятельные разъяснения относительно сути и содержания Закона Украины “Об образовании”, а также норм Закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые в последнее время являются предметом споров и дискуссий на различных информационных площадках”, — говорится в сообщении.

Участие в дискуссионных панелях приняли общественные деятели, политические эксперты, дипломаты, представители иностранных организаций, международных организаций по защите прав и свобод национальных меньшинств, а также представители национальных центров, компактно проживающих на отдельных территориях Украины.

«Большинство экспертов и учёных сошлись на том, что в Украине отсутствуют признаки притеснения прав и свобод национальных меньшинств, поскольку все участники социальных отношений нашего полиэтнического общества проживают на территории Украины в согласии. Отсутствуют конфликтные ситуации между представителями этнических меньшинств, оппозиционные движения и акции недовольства действиями власти и гражданского общества», — говорится на чиновничьем сайте.

Комментарии относительно основных ограничений и требований закона “О языке” предоставил Андрей Смолий, член рабочей группы по разработке Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Он сделал акцент на якобы фейках, которые время от времени распространяются в СМИ относительно запрета использования языка национальных меньшинств в Украине.

Председатель “Всеукраинской национально-культурной молдовской ассоциации Анатолий Фетеску подчеркнул, что отдельные национальные ячейки в Украине являются коренными народами, в частности, молдаване, которые издавна проживают на территории Южной Бессарабии.

О своей позиции заявили и представители греческой, болгарской, цыганской и других национальных меньшинств Только в Одесской области, согласно переписи населения от 2001 года, насчитываются представители более 123 национальностей.

Во время своего выступления глава одесской региональной Ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей Роман Шварцман обратил внимание на значительную разницу между отношением к национальным меньшинствам во времена Советского Союза и в независимой Украине. «Мы не могли получить ни высоких должностей, ни почётных наград за то, что евреи. Сегодня ситуация полностью противоположная. Наша община очень довольна тем, что мы живём в Украине. У нас есть свой университет и три школы в Одессе. Разве можно вообще говорить об ущемлении прав и свобод нацменьшинств!?».

Как отметила Светлана Харченко, эксперт по вопросам образования национальных меньшинств, представитель директората дошкольного и школьного образования Министерства образования и науки Украины, вопросы прав и свобод национальных меньшинств очень заполитизированы.

Фото: mip.gov.ua