Президент Румынии просит Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе разговора 4 января передал президенту Украины Владимиру Зеленскому «озабоченность Румынии по поводу недавно принятого закона о меньшинствах».

Об этом Йоханнис сообщил в Twitter.

«Согласился активизировать диалог для поиска решений, обеспечивающих самые высокие стандарты защиты для румынского сообщества в Украине, аналогично к украинскому сообществу в Румынии», – написал румынский президент.

Йоханнис и Зеленский договорились, что в ближайшее время главы МИД Румынии и Украины «проведут обсуждения относительно двустороннего решения существующих вопросов», отмечается на сайте президента Румынии.

«Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем», – указывается в сообщении.

В пресс-службе румынского лидера сообщили, что принятый Верховной Радой закон вызвал беспокойство и недовольство румынской власти и представителей румынской общины в Украине.

При этом румынский президент подтвердил поддержку Румынией европейского пути Украины и приветствовал проведённые реформы в соответствии с обязательствами, взятыми в отношениях с Европейским Союзом.

«Что касается вопросов, связанных с румынским меньшинством, президент Владимир Зеленский выразил свою полную открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине зеркально пользовалась такими же правами, какими пользуется украинская община в Румынии», — цитирует пресс-служба румынского президента позицию украинского лидера.

Для справки. Верховная Рада Украины прирняла закон №8224 о национальных меньшинствах 13 декабря 2022 года. Его принятие является одним из основных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

В МИД Румынии считают, что Верховной Радой нечётко урегулированы вопросы языка образования и использования языков национальных меньшинств в официально-деловой сфере. В ведомстве высказали сожаление из-за того, что украинский парламент принял закон без дополнительных консультаций с Венецианской комиссией.

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