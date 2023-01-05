В центре Одессы задержали женщину, открыто агитировавшую за «русский мир»

Инспекторы полиции задержали 4 января в центре Одессы женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за «русский мир».
Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области в Facebook.
Сообщается, что в телефоне задержанной патрульные обнаружили фото флага России и другую символику страны-агрессора.
«Женщина была передана соответствующим службам для проверки», – сказано в сообщении.
Одесса News информировала, кого МВД Украины считает коллаборантом.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области
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