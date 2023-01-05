В Бразилии похоронили Пеле на 9-м этаже вертикального кладбища

В бразильском городе Сантос похоронили Короля футбола Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле).

Об этом сообщает ГОРДОН со ссылкой на Globo.

Отмечается, что церемонию прощания с Пеле на стадионе посетили за сутки около 230 тысяч человек. Гроб с телом пронесли через район Сантоса, где живёт его 100-летняя мать и родился сам футболист.

Сама церемония погребения состоялась на кладбище Memorial Ecumenical Cemetery в родном городе Пеле в кругу семьи.

В 2003 году футболист приобрёл место на девятом этаже кладбища, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое кладбище в мире. Склепы и могилы в нём размещаются вертикально.

Как сообщала Одесса News, легендарный бразильский Король футбола умер 29 декабря 2022 года в клинике Сан-Паулу в возрасте 82 лет. Пеле долгое время лечился от болезни почек. Однако настоящим ударом стал для него рак толстой кишки. Осенью 2021 года ему сделали первую операцию и провели курс химиотерапии. Справиться с болезнью не удалось. В апреле 2022-го у пациента обнаружили новые опухоли – на этот раз в лёгких, кишечнике и печени. Перманентные процедуры привели к тому, что иммунитет Пеле окончательно ослаб. В последнее время его организм перестал реагировать на лечение. Поэтому медики сосредоточились на том, чтобы облегчить боль, перестав бороться с болезнью.

Почти всю свою профессиональную футбольную карьеру Король футбола провёл в родном клубе «Сантос». Пеле трижды становился чемпионом мира, пять раз – чемпионом Бразилии, по два раза выигрывал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Последние годы в профессиональном спорте он провёл в МЛС в составе «Нью-Йорк Космос», с которым также становился чемпионом.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod