Николая Сличенко похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Художественного руководителя Московского цыганского театра «Ромэн», народного артиста СССР Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни. В воскресенье прошла церемония прощания с артистом на сцене театра, который он возглавлял более 40 лет.

В ходе церемонии заместитель худрука цыганского театра, народный артист России Николай Сергиенко предложил присвоить театру имя Николая Сличенко.

После прощания прошло отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. В театр «Ромэн» он поступил в 1951 году. В 1972 году окончил Высшие режиссёрские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра «Ромэн».

Как сообщала Одесса News, кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов 5 июля скончался на 82-м году жизни от коронавируса.

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