Историю 12 стульев поведает Одесский театр музкомедии

Спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного 13 и 19 ноября.

Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тёща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Параллельно с ними поисками сокровищ занимается священник Фёдор, которому эта страшная тайна была открыта на исповеди.

История двух аферистов, которые пустились на поиски бриллиантов мадам Петуховой, и по сей день пользуется бешеным успехом у читателей и зрителей. Имя Остапа Бендера, великого комбинатора, стало нарицательным, а сам роман разошёлся на цитаты и выдержал сотни успешных переизданий и сценических воплощений.

Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и …. захватывающий сюжет. Блеск!

Цена билетов от 80 грн. Их можно купить здесь.

Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3.

Спектакль 13 ноября состоится в 16:00, а 19-го приходите к 15 часам.

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