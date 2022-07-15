Куда пойти в Одессе на выходных 16-17 июля

16-17 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов. Выбор, как всегда, за Вами.

16 июля Одесский национальный академический театр приглашает на оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска». Действие оперы совершается в Риме в июне 1800 года. Длительность спектакля 2 часа 40 минут. Опера в 3-х действиях. В спектакле принимает участие детский хор «Жемчужины Одессы». Стоимость билетов 100-400 гривен. Начало в 16 часов.

16 июля Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. С. Василько приглашает на просмотр спектакля «Эмигранты». «Эмигранты» – одна из самых известных пьес польской драматургии и мирового театра в целом, в которой откровенно говорится, что обычно стараются не выставлять на показ. В силу обстоятельств мужчины снимают в подвале дешёвое жильё и вынуждены встречать вместе Новый год… Стоимость билетов от 100 гривен. Начало в 18 часов. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

17 июля Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Перечитывая вновь и вновь страницы рыцарских романов, Дон Кихот мечтает о жизни, исполненной подвигов и славы, как у героев его любимых книг. Со своим верным оруженосцем Санчо Пансом он отправляется в дальние края на поиски приключений… Стоимость билетов 100-400 гривен. Длительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактами. Балет в 3-х действиях. Начало в 16 часов.

17 июля на сцене Одесского украинского драматического театра им. В.Василько концерт современного джаза пианиста Вадима Бессараба. Музыка Вадима Бессараба лирическая и мелодичная, сочетает в себе академическую манеру исполнения и изысканную импровизационность современного европейского джаза. Музыка, которую вы услышите на концерте, легка и сложна в одно и то же время, в неё можно окунуться, очнувшись только в конце концерта. Каждая сыгранная нота, отозвавшись в сердце слушателя, так и останется там. Импровизационная с головы до пят, музыка не оставит вас равнодушным. Начало в 18 часов.

17 июля концерт всемирно известного канадского кларнетиста Юлиана Милкиса, который специально приехал в Одессу, чтобы поддержать украинский народ во время войны. Концерт пройдёт в театральном пространстве «Тео». В исполнении маэстро прозвучит музыка Скорика, Шора, Левковича, Сильвестрова и Канчели. Адрес: Тео. Военный спуск, 18. Начало в 19.00. Стоимость билета 500 грн. Заказ по тел. 0991818808.

До 21 июля в одесском музее Западного и восточного искусства первая персональная выставка художницы Анны Белой под названием «Десенсибилизация». На выставке представлены большие портреты детей и женщин, выполненных в авторской технике акриловыми красками на оборотной стороне полотен. Десенсибилизация – это психотерапевтический термин, означающий технику переработки воспоминаний, уменьшение чувствительности пережитых травм, одна из самых эффективных техник по работе с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Выставка работает ежедневно, кроме среды, в галерее музея Ragtime 2.0 (Греческая,16, вход через музейные ворота).

Уютных выходных!

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod