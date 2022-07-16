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Российские захватчики вечером атаковали Одесскую область тремя ракетами

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Российские захватчики вечером 15 июля атаковали Одесскую область тремя ракетами. Пострадавших нет.

Об этом сообщил официальный представитель руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

«Одесчина. Вражеский ракетный обстрел. 3 ракеты. Одна сбита подразделением Сил обороны. Пострадавших нет», – написал он.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 15 июля в Чёрном море находились три ракетных корабля с 24 ракетами на борту и два больших десантных корабля.

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