Российские захватчики вечером атаковали Одесскую область тремя ракетами

Российские захватчики вечером 15 июля атаковали Одесскую область тремя ракетами. Пострадавших нет.

Об этом сообщил официальный представитель руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

«Одесчина. Вражеский ракетный обстрел. 3 ракеты. Одна сбита подразделением Сил обороны. Пострадавших нет», – написал он.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 15 июля в Чёрном море находились три ракетных корабля с 24 ракетами на борту и два больших десантных корабля.

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