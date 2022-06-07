Швеция предоставит Украине снайперские винтовки и безоткатные одноразовые пушки

Швеция предоставит Украине противопехотные снайперские винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также дополнительно 5 000 шведских безоткатных противотанковых пушек AT4.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Army Recognition.

«Правительство предлагает Швеции передать Украине дополнительное вооружение в виде противокорабельной ракетной системы RBS-17, снайперских винтовок AG 90 и боеприпасов к ним, а также дополнительно 5000 шведских безоткатных противотанковых пушек AT4», – цитирует издание заявление Министерства обороны страны.

Отмечается, что Швеция также намерена внести 60 млн шведских крон ($6,14 млн) в фонд, созданный НАТО для поддержки украинских Вооружённых Сил.

Ранее Швеция перечислила около 48 млн евро на специальный счёт Национального банка Украины для ВСУ. Правительство намерено внести в этот фонд дополнительно 55 млн евро.

«Эта поддержка поможет укрепить способность Украины бороться с российской агрессией в критический момент», – говорится в заявлении.

Кстати. С начала войны Швеция уже предоставила 10 000 противотанковых пушек AT4, представляющих собой 84-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды и переносные одноразовые безоткатные пусковые устройства, производимые шведской компанией Saab Bofors Dynamics. Дальность стрельбы AT4 – от 200 до 600 м.

AG 90 – шведская маркировка американской 12,7-мм снайперской винтовки Barrett M82. Её максимальная дальность эффективной стрельбы – 1,8 км.

Как сообщала Одесса News, министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что его страна передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2.

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