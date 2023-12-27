Ночью в Одессе были слышны взрывы: что происходило

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» с двух направлений: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край РФ.

По информации Воздушных Сил ВСУ, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой областях.

«Всего зафиксированы пуски 46 «Shahed-136/131», атаковавшие волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря. К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено 32 вражеских ударных БпЛА противника. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности, Херсонщину. Ещё несколько беспилотиников упали без последствий.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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