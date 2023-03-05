Уровень угрозы ракетных ударов высокий: в Чёрном море – 4 вражеских ракетоносителя

Утром 5 марта в Чёрном море — 4 вражеских ракетоносителя.

Об этом сообщает в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Две надводные единицы и 2 подлодки. Возможен общий залп до 24 «калибров», — проинформировал представитель ООВА.

Сергей Братчук предупреждает: «Не пренебрегайте правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги».

Как информировала Одесса News, по мнению руководителя Главного управления разведки Геннадия Буданова, «этой весной состоится решающая битва, и она станет последней перед окончанием этой войны».

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