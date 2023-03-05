375-е сутки войны: противник безуспешно атакует позиции наших войск

Начались 375-е пятые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По данным Генштаба ВСУ на 6 утра 5 марта, за прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Отмечается, что враг по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

На этих направлениях за прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника.

Враг обстреливал в течение вчерашнего дня населённые пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут.

За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населённых пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское и Бахмут Донецкой области, противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населённых пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населённых пунктов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по складу боеприпасов противника и 1 – по автомобильному мосту.

Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Как сообщала Одесса News, угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов по состоянию на утро 5 марта остаётся высокой по всей территории Украины.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», 126-я отдельная бригада теробороны Одессы ВСУ/Facebook

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