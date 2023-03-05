В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Денисюк, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб житель Одесской области Денис Денисюк.

Об этом сообщили в Тузловской громаде.

«В Белгород-Днестровском районе траурная весть. Война унесла жизнь защитника Денисюка Дениса Евгеньевича 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

Денис погиб 6 февраля 2023 года в боях возле населённого пункта Авдеевка Донецкой области.

Земляки попрощались со своим защитником 14 февраля.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года на войне с российскими захватчиками погиб житель Балтской громады Одесской области Юрий Епур.

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Фото: Тузловская громада/Facebook

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