Тройка одесситов продолжает участие в телепроекте «МастерШеф.Профессионалы»

4 марта телеканал СТБ показал очередной, 4-й выпуск проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимают участие 3 представителя одесского региона.

В этом выпуске одесситы Антон Гильчук, Юрий Крыжановский и Виктория Сопина готовили на песке, камнях и в траве, воспроизводили особенности кухни всех областей Украины, побывали во многих ловушках, расставленных коварными, но справедливыми судьями: Эктором Хименес-Браво, Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской.

Кому будет не слабо сделать карпаччо с закрытыми глазами? Кто сможет приготовить утку по-пекински за час? Реально ли приготовить мясо без металлической посуды? И какая по вкусу овощная пена?

Одесситы, как ни сложно было ответить на эти вопросы-задания, справились с поставленными кулинарными задачами.

Команды готовили разноцветные блины за 20 минут, используя природные красители; сбивали майонез вилкой за 5 минут, делали сорбет из водки без мороженицы. Ресторанное блюдо без тепловой обработки и ножей, а также мясную пену делала команда Виктории Сопиной.

Во втором командном конкурсе Виктория Сопина выбирала себе конкурентов. Избрав Юру Крыжановского капитаном, кондитерша рассчитывала на его поражение. Но не все участники на кухне «МастерШеф» согласны с таким мнением: «Его все считают самым слабым. Но я так не думаю. У него есть свои сильные стороны», — отметил Антон Гильчук.

Юрий Крыжановский доказал, что он не самый слабый и выбился в лидеры.

Выбрав себе су-шефов, участники узнали об условиях испытания. Капитанам пришлось покинуть кухню. Правила просты: приготовить 5 блюд украинской кухни, каждое из которых должно представлять географическую область Украины. А вот понять, к какой области относится конкретное блюдо, задача капитана!

Кулинары сразу же начали вспоминать все свои знания этнической кухни. Для Киевской области готовили киевский торт, Херсонской — томаты, Одесской — форшмак, Луганской — «угольный бассейн Украины», Ивано-Франковской — деруны из белых грибов, Закарпатской — банош, Львовской — сырник, Крым — чебуреки и т.д.

Юра был одним из тех, кто угадал наибольшее количество блюд. По вкусовым качествам победу одержала его команда, а Вика Сопина, которая вовремя недооценила соперника, получила чёрный фартук.

В битве чёрных фартуков предлагались коробки-загадки. Под ними лежала посуда, на которой участники должны были подавать блюда. Песок, камни, почва, трава — всё это символизировало Олешковские пески, Карпатские горы, Полесские леса и Донбасскую степь. Судьи хотели, чтобы кулинары сделали природу ещё и аппетитной. В качестве тарелки использовать нужно было атрибут из коробки, а блюдо сделать неотъемлемой частью инсталляции.

Виктория справилась с задачей, а телепроект покинул закарпатец Василий Тымощ.

За приключениями тройки одесситов в составе 18 оставшихся на проекте участников будем наблюдать по СТБ 11 марта.

Фото: СТБ, Антон Гильчук/Facebook

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