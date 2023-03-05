«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 29-й)

Природа в Національному природному парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, живе 375-у воєнну добу.

У той час, коли загарбники варварськи руйнують домівки українців, у природі тривають важливі процеси, які описує доктор біологічних наук Іван Русєв, з люб’язного дозволу якого Одесса News розповідає про спостереження відомого одеського еколога.

В сьогоднішньому, 29-му, випуску екологічного проекту редакції Одесса News йтиметься про окрасу Національного парку — Тундряного лебідя, який завершує зимування в «Тузлівських лиманах» і повертається на свою батьківщину, а також про санітара заповідника — шакала.

Іан Русєв повідомляє, що зараз в НПП «Тузлівські лимани» почалася активна весняна міграція птахів, у тому числі відлітає й малий лебідь, або Тундряний лебідь (Cygnus bewickii).

«Це дуже рідкісний для України вид птахів та занесений до Червоної книги. Характерний для тундр Євразії. Зимує в Українському Причорномор’ї і, звісно, в НПП «Тузлівські лимани». Зараз від нас вже летить у Тундру. На Кордоні «Тузлівська Амазонія» в нас залишилось декілька особин», — ділиться своїми спостереженнями Іван Русєв.

За інформацією доктора біологічних наук, тундряний лебідь на початку травня, наприкінці полярної зими, одним із перших повертається на північну батьківщину у Росію. Гніздовий біотоп малого лебедя — заболочені та трав’янисті низини тундри, відкриті, різних розмірів озера, річкові долини, рясні стариці з протоками.

Іван Русєв розповідає, що на гніздування лебеді прилітають уже сформованими парами.

«У нашому нацпарку, крім Тундрового рідкісного лебедя, мешкає зараз ще Лебідь клікун (тільки на зимівлі, як і Тундровий) і лебідь шипун (мешкає в нацпарку цілий рік). Відрізнити шипуна від двох інших — не складно. У нашого – місцевого — дзьоб червоний, а у двох з Тундри — жовті. Але їх розрізнити може не кожний. Для звичайних (не професіоналів) спостерігачів птахів скажу, що відмінності перш за все в дзьобі (співвідношення чорного та жовтого кольорів та їх конфігурації — жовтого у малого лебедя менше)», — описує птахів вчений-біолог.

Іван Русєв пише, що тундрові лебеді — «неймовірні пташки, які летять над Чорним морем і вздовж його узбережжя і зимують у нас, надихають, і своєю синергією допомагають українцям подолати варварів».

Нещодавно, йдучи узбережжям, Іван Русєв побачив ще одного мешканця НПП — звичайного золотистого вовчика — шакала (на латині їх називають золотистими собаками — Canis aureus, англійською — Golden Jakcal).

«Вовчик — справжній пильний монітор, контролює багато ділянок в Національному природному парку. Вони активні, в основному, вночі і ввечері. А ось, зараз, він мандрує узбережжям лиману Шагани і шукає будь-яку їжу. Іноді йому вдається дістати хворого гуся, які, на жаль, гинуть від отрути, яку розкидають аграрії на полях, де гуси харчуються. Вишукуючи хворих, або загиблих птахів, шакали виконують дуже важливу роботу по очистці території від трупів загиблих птахів», — інформує еколог.

Іван Русєв став свідком того, як шакали-санітари відібрали великого, вагою під 8 кг сазана, від жовтоногих мартинів. «Сазан, можливо, вже помер від старості, а, може, й під впливом інших причин не затримався довго в лиманах. І справжні санітари роблять свою справу».

Еколог висловив своє обурення тим, що останніми днями знову з’являється інформація в інтернеті стосовно вигаданих загроз від шакалів і в якій міститься заклик їх вбивати. Це злочин проти дикої природи, — вважає Іван Русєв, адже ці хижаки — дуже важливий ланцюжок в природній екосистемі.

Одесca News в попередньому випуску описувала вустами Івана Русєва про життя в Національному природному парку круків та видр.

Фото: Іван Русєв/Facebook, Одесса News/Руслан Балабанов.

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