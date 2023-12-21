Министр обороны хочет мобилизовать украинцев, живущих за границей

В поисках дополнительных солдат в Украине министр обороны Рустем Умеров хочет в следующем году привлечь на военную службу мужчин, живущих за границей.

Об этом он сказал в интервью изданиям Welt и Bild, опубликованном 21 декабря, информирует ГОРДОН.

Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах следует попросить явиться в призывные пункты Вооружённых сил, — сказал Умеров.

По его словам, это «приглашение». При этом министр дал понять, что будут санкции, если кто-то не выполнит просьбу.

«Мы всё ещё обсуждаем, что произойдёт, если они не придут добровольно», – сказал он.

Умеров отметил, что он не испытывает особой симпатии к лицам, отказывающимся от военной службы. «Это не наказание – то, что вы отстаиваете свою страну и служите стране. Это честь», – сказал он.

Призванным должно быть заранее ясно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют, добавил министр. Также, по его словам, для новобранцев будут предоставлены «возможности выбора» в зависимости от их способностей.

Кстати, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил 22 ноября, что в Раде готовят комплкксный закон, регулирующий вопросы мобилизации и демобилизации в Украине, который могут принять ещё до конца 2023 года.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 8 ноября 2023 года поддержала предложение Президента Владимира Зеленского продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

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