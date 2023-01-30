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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Степанов, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Степанов, светлая память

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На российско-украинской войне погиб воин из Балтской громады Одесской области – Дмитрий Степанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Балтской территориальной громады.

Воин погиб 5 января в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Дмитрий прошёл АТО и встал на защиту страны после полномасштабного вторжения врага в феврале 2022 года.

11 января в Балтской громаде, селе Чернече, состоялась церемония прощания с погибшим земляком.

В громаде объявили День траура. 

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне погиб воин из Болградского района Одесской области – главный сержант подразделения морской пехоты и «киборг» Донецкого аэропорта Виталий Додон.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Балтская городская тергромада/Facebook

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