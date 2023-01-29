В бою за Украину погиб «киборг» Донецкого аэропорта, житель Арциза Виталий Додон

На войне погиб воин из Болградского района Одесской области – главный сержант подразделения морской пехоты и «киборг» Донецкого аэропорта Виталий Додон.

Об этом сообщили в пресс-службе Болградской райгосадминистрации.

46-летний уроженец Арциза служил по контракту и погиб 4 января 2023 года во время штурмовых действий на Донецком направлении у населённого пункта Марьинка.

В 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и начала войну в Донецкой области, Виталий пошёл защищать Украину добровольцем. В зоне АТО защищал от российского нашествия Авдеевку Донецкой области, бесстрашно и несокрушимо защищал Донецкий аэропорт.

Из зоны АТО Виталий вернулся в родной город летом 2015 года. Работал в коммунальном предприятии «Жилищник».

В апреле 2019 года подписал контракт с батальоном морской пехоты в Одесской области.

Виталий отмечен семью государственными наградами: «ХХХ лет Вооружённым Силам Украины», «За образцовость в военной службе», «Участник АТО», «За оборону Донецкого аэропорта — 242 суток», «За участие в Антитеррористической операции», «Участник военного парада» в 2017 году, а также указом Президента Украины от 25 сентября 2020 года был награждён орденом «За мужество» ІІІ-й степени.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины Виталий вместе с побратимами освобождал от оккупантов Николаевщину и Херсонщину. Когда в Херсон вернулся украинский флаг, ни дня не отдохнув, морской пехотинец уже был в самых горячих точках Донецкой области.

4 января 2023 года его жизнь оборвалась…

14 января в последний земной путь Арцизская община в невыразимом горе провожала своего Героя. Воздать честь мужественному защитнику Украины пришли близкие, друзья, знакомые, боевые побратимы и земляки. С жгучей болью в сердце, на коленях, низко опустив головы, провожали жители общины Героя.

Похоронили Виталия Додона на Аллее славы Арцизского центрального кладбища.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне 8 января погиб 21-летний воин из села Сергеевка Одесской области Юрий Андрушко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Болградская РГА/Facebook

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