Армия РФ идёт в наступление на 3-х направлениях, ВСУ отбивает атаки

Начались 340-е сутки российского широкомасштабного вторжения, в течение которых враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

По оперативной информации Генштаба ВСУ на 6 утра 29 января, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В Константиновке Донецкой области после вражеского обстрела

Противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Так, на Бахмутском направлении огневое поражение потерпели районы 21 населённого пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Весёлое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведёт оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

По разведданным БПЛА «Валькирия» уничтожена вражеская САУ «Нона» ВС РФ вблизи Бахмута

Противник продолжает нести значительные потери. Так, по информации Генштаба, в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наёмников-«вагнеровцев». Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулёз и пневмония, врачи отказываются предоставлять им медицинскую помощь.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российская крылатая ракета, сбитая подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» 26 января 2023 года на юге

Как сообщала Одесса News, по мнению руководителя Объединённого пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, Черноморское побережье тщательно подготовлено, чтобы исключить высадку вражеского десанта с моря.

На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото: Генштаб ВСУ, ВМС, Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

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