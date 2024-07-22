Зеленский о потерях Украины в войне: У нас один убитый на шесть-восемь раненых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, сколько силы обороны теряют людей каждый день в войне против страны-агрессора РФ.

Об этом Глава государства сказал в интервью, опубликованном 20 июля на YouTube-канале «BBC News Україна».

«Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Меньше не становится. И я сейчас не могу сказать вам эту информацию, потому что такой момент. Мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию», – подчеркнул Зеленский.

У него спросили, как долго Украина сможет продолжать нести такие потери.

Зеленский ответил, что, говоря о войне, «нужно смотреть на людей и максимально минимизировать потери».

«Кстати, поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий. То есть это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя. И поэтому я не могу сравнивать этот процесс со «сколько ещё мы можем», – отметил Президент.

По словам Зеленского, это всё зависит прежде всего от: морального духа военных; морального духа народа, который работает, чтобы у военных были зарплаты; единства между военными и гражданскими в Украине; единства Запада.

«Это большое такое объединение, и мы можем бороться до победы, но только если все эти элементы будут работать. И поэтому именно на это надо смотреть, это главные факторы», – резюмировал Президент.

Одесса News информировала, что точное количество украинских военных, погибших с 24 февраля 2022 года, неизвестно. Украина «дозированно» даёт информацию о количестве погибших, заявляла в сентябре 2022 года занимавшая тогда должность замминистра обороны Анна Маляр. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и на период военного времени они засекречены.

В конце февраля Зеленский говорил, что Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

По данным Федеральной службы разведки Германии, в январе 2023 года, украинская армия ежедневно теряет трёхзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.

На главном фото военные врачи 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ

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