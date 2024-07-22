За время т.н. СВО в Украине Россия потеряла почти 570 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 22 июля 2024 годов ориентировочно составили около 567 760 (+1050 за последние сутки) человек.

Об этом утром 22 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8284 танка (+18), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15980 (+17 за последние сутки), артиллерийских систем – 15637 (+51), РСЗО – 1123 (+2), средств ПВО ‒ 900 (+4), самолётов – 362, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 12475(+73), крылатых ракет ‒ 2401, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 21138 (+102), специальной техники ‒ 2637 (+21).

Одесса News информировала, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Фото: 122-я отдельная бригада ТрО

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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