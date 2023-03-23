Кирби: Великобритания передаст Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал решение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.

Заявление по этому поводу он сделал 22 марта на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что 20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран, указав, что «такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин».

Кирби сказал, что США не поставляют Украине такие, но считают ложным их сравнение с ядерным оружием.

По его словам, США обычно не комментируют характеристики боеприпасов, которые поставляют Украине для защиты от российской агрессии. Но снарядов с обеднённым ураном в пакетах помощи от США нет, подчеркнул Кирби.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ «вынуждена будет реагировать», если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран. Комментируя эти угрозы, Кирби обратил внимание, что многочисленные медицинские исследования боеприпасов с обеднённым ураном подтвердили, что они не несут радиоактивной угрозы.

Кирби добавил, что это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его эффективных бронебойных способностей. И предложил России вариант, при котором они не понадобятся.

«Опять же, если Россия глубоко обеспокоена благополучием своих танков и своих танкистов – безопаснее всего для них добраться до границы Украины и покинуть её», – подытожил он.

Для справки. По данным ООН, обеднённый уран – токсичный тяжёлый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например, танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

«Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обеднённого урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идёт об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обеднённый уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами», – сказано в описании металла на сайте ООН.

Опасность, которая создаётся вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут «простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов», — добавили в ООН.

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчёркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обеднённым ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с бронёй с обеднённым ураном.

Как сообщала Одесса News, два десятка наименований вооружения, техники и боеприпасов вошли в новый пакет оборонной помощи Украине, объявленной в марте администрацией президента США Джо Байдена.

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