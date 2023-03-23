Мэр Одессы в Японии встретился с главой агентства международного сотрудничества

Мэр Одессы Геннадий Труханов в рамках визита в город-побратим Йокогаму провёл встречу с Президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) г-ном Акихико Танаком.

Об этом сообщается в Facebook на страничке Геннадия Труханова.

Отмечается, что Японское агентство международного сотрудничества — одно из самых мощных мировых агентств, стремящееся содействовать международному сотрудничеству, а также здоровому развитию японской и мировой экономики путём поддержки социально-экономического развития, восстановления и экономической стабильности развивающихся регионов.

«JICA является частью официальной помощи Японии в области развития. При содействии Агентства в июле 2022 года Одесса получила 33 портативных системы для очистки воды», — говорится в сообщении.

«Во время встречи мы обсудили с господином Президентом ряд вопросов, связанных с технической кооперацией. В частности, о перспективах сотрудничества в области энергоэффективности, водоснабжения и водоотведения, управления отходами. Ещё одна актуальная тема – оперативное оказание медицинской помощи населению в условиях военного положения. Речь идёт об использовании в Одессе модульных больниц – мобильных контейнеров, оборудованных медицинским оборудованием», – сказал Труханов.

Подчёркивается, что эта встреча носит очень важный характер, ведь обсуждённые вопросы имеют все шансы уже в скором времени начать воплощение в городской жизни Одессы.

Учитывая статус и международный авторитет Агентства, результаты сотрудничества с JICA выведут ряд направлений жизнедеятельности города на новый уровень.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов в марте 2023 года побывал с визитом в Йокогаме (Япония), где одесская делегация встретилась с мэром города-побратима, депутатами местного горсовета, подписала Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству, посетила водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения, предприятие по производству мобильных модульных больниц, технологическую компанию «JFE Engineering Corporation», специальное мероприятие для украинцев «Улыбнись завтрашнему дню и миру в Украине». Мэр Одессы также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.

Фото: Геннадий Труханов/Facebook

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