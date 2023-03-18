Труханов говорил в Японии о необходимости в Одессе завода по переработке мусора

Во время визита одесской делегации в японский город-побратим Йокогаму мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в технологической компании «JFE Engineering Corporation».

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, Геннадий Труханов встретился с господином Хаджимом Ошитом – Президентом этой компании.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы строительства в Одессе мусороперерабатывающего завода, системы парковки автотранспорта и другие перспективные направления в рамках заключённого Меморандума о техническом сотрудничестве между Одессой и Йокогамой.

«Передовой опыт японских друзей очень важен для нас. Мы ценим вашу готовность оказывать нам техническую и технологическую помощь. Вместе мы способны ускорить послевоенное развитие Одессы», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Также одесская делегация посетила ряд инфраструктурных объектов города.

В ходе встреч с представителями мусоросжигательного завода Цуруми и муниципального центра переработки ила обсуждались перспективы внедрения в Одессе новейших энергоэффективных технологий в области переработки отходов. Этот завод – один из четырёх мусоросжигательных заводов Йокогамы. Каждый год в городе сжигается около 870 тыс. тонн отходов.

Для справки. GFE Engineering Corporation – инжиниринговая компания, занимающаяся проектированием объектов в сферах энергетики, городской инфраструктуры и тяжёлой промышленности, переработкой отходов, управлением электросетями. Компания развивает городскую инфраструктуру, включая транспортные и логистические системы, а также системы водоснабжения и водоотвода. В июле 2022 года компания передала Одессе 33 портативных системы очистки воды с целью альтернативного обеспечения питьевой водой гражданского населения города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в рамках визита в Японию одесская делегация встретилась с мэром города-побратима Йокогама Такехаром Яманаком, депутатами местного горсовета, подписала Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области устойчивого развития, а также посетила водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения и предприятие по производству мобильных модульных больниц.

Фото: «Одесса»

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