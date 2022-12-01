Одесса получила от USAID два новых экскаватора для ремонта теплосетей

Одесса сотрудничает с проектом энергетической безопасности USAID не первый год и неоднократно получала поддержку в реализации городских энергоэффективных проектов.

На сей раз в рамках проекта 30 ноября КП «Теплоснабжение города Одессы» получило два новых экскаватора JCB полной комплектации, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова отметила, что сотрудничество предприятия с Проектом началось с 2020 года с подготовки Схемы теплоснабжения города Одессы, которое уже утверждено. В сотрудничестве с органами власти USAID способствует повышению уровня энергобезопасности и превращению украинской энергетики в современный, интегрированный в ЕС, рыночно ориентированный сектор.

Для компании экскаваторы — очень ценный подарок. Техника позволит ускорять работы по ликвидации последствий аварий, а летом – по модернизации теплосетей и других мероприятий по энергетической безопасности города.

«Я хочу выразить слова огромной благодарности. Мы высоко ценим солидарность и прочную поддержку наших международных партнёров. Особенно сегодня – во время вооружённой агрессии государства-террориста», – поблагодарил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 15 сентября 2016 года состоялось подписание меморандума между Одесской областной государственной администрацией и Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине».

Фото и видео: «Одесса»

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