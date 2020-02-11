Мэр Одессы встретился с губернатором грузинского региона — Имеретии.

11 февраля в одесской мэрии состоялась встреча городского головы Геннадия Труханова с губернатором региона Имеретия (Грузия) г-ном Звиядом Шаламберидзе.

На встрече присутствовал консул Грузии в Одессе г-н Торнике Берекашвили, сообщает официальный сайт города.

«Стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества и обмена опытом, в том числе в сфере туризма, публичного управления и администрирования», — говорится в сообщении.

Кстати. Имеретия — регион и историческая область в Западной Грузии, в бассейне среднего течения реки Риони и её притоков. В административном отношении делится на 11 муниципалитетов и 1 город краевого подчинения — Кутаиси (центр региона, население — 140 тыс. человек). В семи километрах от Кутаиси находится самый известный заповедник Грузии — Сатаплиа, где есть карстовые пещеры и следы динозавров.



Фото и видео: «Одесса»