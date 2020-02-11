Страсти в Одесском СИЗО продолжаются: смерть, суицид, наркотики, отставка начальника

В последнее время Одесский следственный изолятор стал предметом обсуждения в СМИ из-за вышедших из стен пенитенциарного заведения информации о происходящих там событиях.

Министр юстиции Денис Малюська в воскресенье, 26 января, внезапно посетил СИЗО в Одессе, назвав его «сложным и проблемным учреждением». Походив по камерам и пообщавшись с заключёнными, Малюська пришёл к выводу, что в СИЗО крайне много людей, в заключении которых он не видит никакого смысла, «здание и условия содержания, мягко говоря, желают лучшего», нет ни одного вразумительного решения проблемы наркозависимых лиц.

В последнем Министр был не прав, поскольку решение у некоторых работников СИЗО всё же есть. 10 февраля работник СИЗО был задержан правоохранителями за то, что систематически проносил на территорию учреждения наркотические средства для снабжения заключённых. Во время обыска у мужчины изъяли каннабис, метадон и амфетамин.

Незадолго до этого прокуратура сообщает об открытии уголовного производства против должностных лиц ГУ «Одесский следственный изолятор», требовавших 2 тысячи долларов США у лица, чтобы перевести его из карцера в обычную камеру.

8 февраля следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело относительно должностных лиц Одесского следственного изолятора, где скончался заключённый. По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двое заключённых были незаконно допущены в камеру, где удерживался другой заключённый, и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

А пока разбирались с покойником, стало известно о попытке самоубийства несовершеннолетним арестантом.

Вчера, 10 февраля, руководство Министерства юстиции Украины приняло решение освободить с занимаемой должности начальника следственного изолятора Одессы Владимира Шевченко «по собственной инициативе согласно рапорта», о чём сообщила одесская блогерша Ирина Гриб.

Журналистка в Facebook обнародовала соответствующий документ, в котором, в частности, отмечается, что с 11 февраля исполнять обязанности руководителя СИЗО будет действующий замначальника по социально–воспитательной и психологической работе, подполковник внутренней службы Владимир Хведчук.

Фото: Facebook